RETROKLÕPS | 12 aastat laval! Paul Neitsov jagas aastatetagust pilti: muusika on päästnud minu elu

„12 aastat lavadel on täis saanud! Jah, olen kitarriga lavadel olnud juba 15-aastasest saati. Kuidas aeg lendab ja milline pöörane teekond on see seni olnud! Olen oma tee alguses ja rajan seda ise, nii nagu teie – minu kuulajad – mind juhatate. Elate kaasa, innustate ja rõõmustate mind alati. Muusika on päästnud minu elu. Teie olete päästnud minu elu,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.