Tohoh! Lauljanna Mariah Carey nautis välismaal puhkust, kui tema uhkesse mõisasse sisse murti

Arvatavasti said vargad vihje, et Carey Atlantas asuv luksuslik maja on tühi, lauljanna puhkusepiltidest ja -videotest, mis ta sotsiaalmeediasse postitas. Ka politsei on juulis toimunud sissemurdmist kinnitanud, aga poolelioleva juurdluse tõttu ei saa nad juhtumit kommenteerida.