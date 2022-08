Möödunud aasta oktoobris leidis aset traagiline õnnetus filmi „Rust“ võtteplatsil. Näitleja Alec Baldwin hoidis käes rekvisiidina kasutatud relva, kui see ühel hetkel lahti läks ja operaatorit Halyna Hutchinsit tabas. Varem on Baldwin väitnud, et tema päästikule ei vajutanud, kuid nüüd on valmis saanud FBI raport, mis tõe paika paneb.