FOTOD | „Apteeker Melchiori“ teise osa esilinastus tõi kokku palju tuntud nägusid: vaata, kes olid kohal!

Režissöör Elmo Nüganen lausus teise osa tutvustuseks: „Esimene film oli sissejuhatus Melchiori ja keskaegse maailma juurde. Nüüd astume sammu edasi. Me näeme keskaegse inimese ja tolleaegse elu varjatud poolt. Ühes Tallinna hoovis viirastub. Aga mis on selle viirastuse taga? See harukordne juhtum sunnib Melchiori tungima inimhinge sügavustesse, mis on täis salapära, psühholoogilisi vastuolusid ja kurioosume, salaviha ja salaarmastust.“

Nüganeni sõnul on kõik triloogia osad toodetud eraldiseisvate mängufilmidena. „Igas filmis on uus põnev krimilugu. Teises filmis tuleb Melchioril apteekritöö kõrvalt abifoogtina üha rohkem aega pühendada linna tabanud mõrvadelaine lahendamisele. Lisaks saab vaataja näha, millises suunas kujuneb Melchiori suhe salapärase tütarlapse Keterlyniga.“

Esimest korda linastub Eestis ühe aasta jooksul filmide triloogia. 15. aprillil 2022 esilinastunud triloogia esimene osa „Apteeker Melchior“ on olnud Eesti kinodes äärmiselt edukas – filmi on kinos vaatamas käinud juba üle 124 000 inimese ja see linastub endiselt kinokavades üle Eesti. Kogu iseseisvunud Eesti 31 aasta jooksul toodetud Eestis üle tuhande filmi, millest vaid 11 ületas 100 000 vaataja piirii, nende hulgas „Apteeker Melchior“.

Apteeker Melchiori triloogia põhineb raamatumüügi edetabelite tipust tuntud Apteeker Melchiori romaanidel. Stsenaristid Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme põimisid triloogia teise filmi stsenaariumis raamatust „Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus“ tuntud tegelased ja sündmused täiesti uute ja põnevate, filmi jaoks loodud keerdkäikudega.

Filmi režissöör on Elmo Nüganen (Nimed marmortahvlil, 1944), produtsentideks on Taska Film (O2, Fred Jüssi. Olemise ilu, Talve, Klassikokkutulek, Nimed Marmortahvlil, 1944), Nafta Films (O2, Supilinna salaselts), Apollo Film Productions (Talve, Vanamehe film, Soo ) ja HansaFilm (Tõde ja õigus). Apteeker Melchiori film valmib Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös, kaastootjateks on Maze Pictures Saksamaalt, Film Angels Productions Lätist ja InScript Leedust. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, eriefektide juht Jan Viljus.