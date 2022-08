Kahju! Metallica ninamehe 25 aastat kestnud abielu lagunes koost

Väidetavalt andis James Hetfield lahutuse sisse juba aasta alguses. Üllataval kombel õnnestus paaril siiani avalikku tähelepanu vältida. „James ja Francesca käivad endiselt läbi, kuna neil on ühised lapsed,“ avaldab eksabikaasade tuttav välismeediale.

Paar kohtus 1992. aastal ja abielluti 1997. Neil on kolm last, kaks tütar ja poeg. James on Francescast läbi aastate alati hea sõnaga rääkinud - naine oli abikaasale rasketel hetkedel toeks ning aitas panna piduri mehe kontrollimatutele vihahoogudele.