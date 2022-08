KLÕPSUD | Vanus on kõigest number! Jennifer Anistoni bikiinipildid hullutavad fänne

"Friends'i“ staar Jennifer Aniston külastas hiljuti oma juuksurit Chris McMillanit, kes aitas pisut naise soengut värskendada. McMillan, kes on samuti sotsiaalmeedias väga tuntud, postitas hiljem Instagrami näitlejannast mõned fotod. Peale säravate kiharate, saab piltidel imetleda ka Jenniferi vapustavat bikiinivormi.

Näitlejanna ülakeha katavad napid bikiinid ning jalas on tal kõrge pihaga püksid, mis istuvad peene piha ümber nagu valatult. Fännid on Anistoni fotodest rabatud. „Kõige ilusam naine maailmas,“ kommenteerib üks jälgijatest, „Ta on täiesti täiuslik!“ Teine lisab: „Lihtsalt armastan neid pilte!“