FOTOD | Mis on Demi Moore'i saladus? 59-aastane staar on nappides bikiinides endiselt ülikuum

„Charlie inglite“ täht viibib hetkel sõpradega puhkusereisil Kreekas ning roosad bikiinid selga pannud näitlejatar otsustas oma vormi eksponeerida ka sotsiaalmeedias. Nappides ujumisriietes tehtud foto on hakanud levima kulutulena ning sajad naised on hakanud Demilt uurima: mis on staari saladus?

Siiski ei ole kõik nii, nagu Demi enda poolt postitatud fotolt näib. Daily Mail on avalikustanud ka paparatsopildid, mis on tehtud samal jahil, kus näitlejatar ka sotsiaalmeedia jaoks foto on teinud. Antud piltidelt on näha, et aeg on ka Demi natuke muutnud.