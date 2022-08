Apteeker Melchiorit kehastav Märten Metsaviir: ma ei ole inimene, kes väärtustaks privilegeeritust

Sel nädalal esilinastus teine osa Melchiori-filmide sarjast. „Apteeker Melchior. Viirastus“ on hea film ja selles detektiivivaistuga apteekrit mängiv Märten Metsaviir hea näitleja. Seda üllatavam on kuulda, et ta ei taha üldse silma paista – isegi kustutas Facebookist oma pildid. Tema arvates ei peaks näitleja olema privilegeeritum kui näiteks raamatupidaja.