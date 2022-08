Uhke värk! Madonna korraldab Itaalias suurejoonelise sünnipäevapeo: õhtu õnnestumiseks on kulutatud tohutu summa

Näib, et Madonna populaarseim lugu „Material girl“ räägib lauljannast endast, kuna ta on võtnud nõuks pere ja sõbrad sünnipäeva puhul Sitsiiliasse lennutada. Naine sattus Itaalia suurimast saarest vaimustusse, kui seal reisil käis, vahendab Mirror.

Ettevalmistused peoks on kestnud juba nädalaid. Rikkalik sünnipäevaõhtusöök leiab aset Palazzo Castelluccios, mis on vapustav 18. sajandi Sitsiilia palee. Hiljem saavad külalised tähistaeva all elavat muusikat nautida. „Nagu igal aastal, korraldab Madonna ka tänavu sünnipäeva puhul võimsa peo,“ avaldab ikooni lähedane allikas, „aga sel aastal on üritus veelgi erilisem.“

Allika sõnul on lauljatar juba praegu õhtu õnnestumiseks kümneid tuhandeid eurosid kulutanud. „Samas kui sinu vara väärtus on ligi 700 miljonit, siis pole raha probleem,“ lisab ta. „Madonna perekond ja sugulased tulevad samuti Sitsiiliasse. Kui õigesti aru sain, siis Vahemere ääres ootavad meid elav muusika ja šampanja.“

Popstaari Instagrami story'dest on näha, et ta on juba mitmendat päeva Itaalias ning valmistub tähtsaks sündmuseks. Madonna tähistas oma sünnipäeva Itaalias ka möödunud aastal, koos oma toonase kallima Ahlamalik Williamsiga. Paar oli koos kolm aastat, ent tänavu aprillis andsid nad teada, et suhe on lõppenud.