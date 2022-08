Lapsed pole ainus mure. Lahku läinud Shakira ja Pique uueks tüliõunaks on megakallis lelu

Seda, mida Pique on Barcelona jalgpalliklubi eest oma karjääri jooksul teeninud, ei saa võrrelda varandusega, mis Shakira oma laulmisega kokku kraapinud on. Kuna tegemist on kolossaalsete summadega ning sel ajal, kui nende kooselu oli veel õnnelik, tehti suuremaid väljaminekuid kahasse. Seetõttu on raske aru saada, kes mingid asjad nüüd endale peaks saama.

Tuleb välja, et paar ostis oma suhte jooksul lausa eralennuki, mis on kõike muud kui tagasihoidlik. Vaidlus keerleb Learjet 60XR ümber. Tegemist on õhusõidukiga, mis mahutab kuni 10 reisijat ja mille väärtus on praegu umbes 20 miljonit dollarit. Eralennukil on väidetavalt kahe voodiga magamistuba, söögituba ja elutuba, kus on ka suur teler.