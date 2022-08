Marju Läniku (64) kolmetoaline korter Nõmmel on avar, valgus- ja päikeseküllane, skandinaaviapäraselt valgetes toonides. Kõikjalt vaatavad vastu suured garderoobistanged, millel ripuvad uhked riided ja esinemiskostüümid. Hiljuti lasi Marju kodus teha remondi ja iga väiksemgi detail on siin läbi mõeldud. Seintel on klaasitud ja raamituna plakatid Marju noorusajast ning aukirjad erinevatelt lauluvõistlustelt. Nende kõrval uhkelt Kuldne Plaat.