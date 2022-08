Amber on otsustanud loobuda advokaat Elaine Bredehoftis, kes oli tema peamine kaitsja Deppi kohtuprotsessil. Naine lisab oma advokaatide meeskonda David Axelrodi ja Jay Ward Browni riiklikust advokaadibüroost Ballard Spahr, kes esindasid selle aasta alguses väljaannet New York Times endise Alaska kuberneri Sarah Palini vastu. Eksperdid on Heardi otsusega advokaadid välja vahetada rahul ja leiavad, et see võib Amberi jaoks kasulik olla.