Hollywoodi staarpaar on lahus? Fännid tunnevad Megan Foxi ja tema räpparist kihlatu pärast muret

Megan Foxi tähelepanelikud jälgijad on veendunud, et näitlejanna pole enam räppar Machine Gun Kelly'ga koos, vahendab Mirror. Kui naine jagas varem Instagramis innukalt suhtedetaile ja rääkis oma kihlusest, siis viimastel nädalatel on selle koha pealt valitsenud vaikus. Fännid leiavad, et staari Instagrami sisu on muutunud ning annab edasi pigem vallalise inimese elu.