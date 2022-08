Hiina tõusev täht, olümpiavõitja Bahamalt ja ameeriklannast tudeng: kes on kolme Eesti kümnevõistleja kaunid kaasad?

Maicel Uibo ja Shaunae Miller-Uibo

Kümnevõistluse kolmikust on kindlasti kõige kuulsama naise endale krabanud Maicel, kes on juba viis aastat olnud abielus Bahama sporditähe Shaunae Miller-Uiboga. 28-aastane sprinter on kergejõustiku üks suurimaid staare, kelle medalikapist leiab kaks olümpiakulda.

Noored tutvusid Georgia ülikoolis õppides ja treenides. Nad olid esmakursuslased, kui nende teed ristusid trennidele eelnenud meditsiinilisel ülevaatusel. Eesti Ekspressile antud intervjuus naeris Maicel, et ühel päeval avastas ta üllatusega, et treeningutele on jõudnud tüdruk, kes jookseb 400 meetrit kiiremini kui tema.

Pulmad peeti 2017. aasta veebruarikuus maha naise kodumaal, kuhu lendasid kohale ka mitmed Maiceli sugulased ja sõbrad Eestist. Tema isameherolli täitis sõber ja ülikooli toakaaslane Karl Robert Saluri.

Kendra ja Janek Õiglane

Janek Õiglase armulugu ameeriklannast Kendraga on siiani kulgenud nagu mõni Hollywoodi romantiline komöödia. Said noored 2019. aastal tuttavaks tänu sotsiaalmeediale ja Janeku toonasele toakaaslasele. Esmakohtumine leidis aset mõni aeg hiljem hoopis Lõuna-Euroopas – Kendra oli puhkamas Portugalis ja Janek viibis Hispaanias treeninglaagris.

Mõned kuud hiljem oli Kendra külastamas juba Eestit ning siis oli Janeku kord minna neiu vanematele USAsse külla. 2021. aasta juulikuus otsustas eestlane teha nende suhtes järgmise sammu ning palus ameeriklanna kätt. Loomulikult vastas Kendra jah-sõnaga.

Vägev pulmapidu peeti maha tänavu juunis Dominikaani Vabariigis. Ka selles pulmas oli üheks isameheks Karl Robert Saluri. Sotsiaalmeedias on Kendra pärast pulmi võtnud oma mehe perekonnanime.

Tundub, et ameeriklannale on hakanud oma värske abikaasa kodumaal väga meeldima. Nädal tagasi tehtud Instagrami postituse pealkirja on Kendra lisanud teemaviite #CanWePlsMoveHerePermanently ehk „Kas me võiksime siia jäädavalt kolida?“.

Karel Tilga ja Nina Schultz