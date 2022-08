Filmikarjäär on minevik! Itaalia seksisümbol Gina Lollobrigida proovib üllatavat ametit

Näitlejanna Luigina (Gina) Lollobrigida kavatseb kandideerida septembris toimuvatel Itaalia parlamendivalimistel, vahendab The Guardian. Naine soovib astuda erakonna Italia Sovrana e Popolare ridadesse. Tegemist on uue, sõltumatu ja populistliku euroskeptilise parteiga, mis on vastu näiteks relvade saatmisele Ukrainasse.

Lollobrigida avaldab, et kandideerib parteisse, kuna tal on poliitikute nääklemisest kõrini. Näitlejanna on saanud inspiratsiooni India iseseisvusliikumise algataja Mahatma Gandhi vägivallavabast juhtimisviisist. Ajakirjale Corriere della Sera antud intervjuus ütleb Lollobrigida, et oli India esimese naispeaministri Indira Gandhi hea sõber. „Kohtusime iga kord, kui ta Roomat külastas,“ sõnab näitlejatar, „ta oli erakordne naine.“