FOTOD | Kas see naine on tõesti 50-aastane? Grete Paia ema teeb silmad ette isegi endast poole noorematele

Kui Kroonika lugejad Grete Paia juunikuus seksikaimaks naiseks hääletasid, ei saanud lauljatar seda tiitlit kaua rõõmsa meelega nautida, sest õige pea kirjutas Postimehe naistele mõeldud portaal loo, kus väideti, et Paia on muu hulgas lasknud lõigata oma nina ja käinud ka ülahuule kallal. Paia ei varjagi, et ta on tänaseni solvunud ja ei mõista artikleid, kuhu kommentaari juurde ei võeta.