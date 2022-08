Ära maga maha! Kanal 2 otsib osalejaid saatesse „Ma näen su häält“

Eelmisel hooajal jõudis teleekraanile suur hulk suurepäraseid teesklejaid, kellele tuli kasuks lauljalik hoiak, mikrofoni õige käsitlemine ja artistilik olek. Täieliku üllatajana teesklejaks osutunud Mihkel Juhkam ütles, et saates osalemine pakkus talle palju kogemusi ja viskas nalja, et nüüd on tal jalg telemaailma ukse vahel. „Muljed saatest on meeletud – kogu saatemeeskond on superäge, toetav ja võimalusi pakkuv. Pärast saadet sain tuttavatelt ja ka võõrastelt palju positiivseid kommentaare,“ räägib Juhkam oma kogemusest.