Hendrik Sal-Saller: kui sa lähed kantrifestivalile, võtad ikka igaks juhuks bandžo kaasa

Jaa. Kutid, kellega ma esimest punkbändi Generaator M-i koos tegime, on hiljem ikka lugusid rääkinud. Liikusime Genekaga mööda Eestit ringi koos Heiki Soome diskoteegiga „Kompuuter“. Punkbänd ja keset diskot, kujutad ette! Kui meie keikaosa läbi sai, panid Kits (Anti Rüüt – toim) ja Sven (Sven Jannes – toim) hooga saali ja naersid mind, kui mina taharuumi kitarri mängima või uusi lugusid kirjutama läksin. Mul olid sel ajal teised huvid. Või kas just teised huvid, aga olin väga pühendunud.

Mis seal salata, enamus muusikukarjäärist unistavaid piimavuntse ei tule selle peale, et peab tundide viisi pilli harjutama, öösiti klubide backstage'ides igavlema, bändibussis saatusekaaslaste norskamist taluma ning lõpuks enamuse higi ja vaevaga teenitud pappi tagasi töövahenditesse investeerima. Kui sellise enesepiitsutamise kõrvalt veel daamide võlumiseks jõudu jääb, on tegu juba väikestviisi imega.

Ega ma täpselt mäleta, aga tõenäoliselt mingid „Horoskoobi“ värgid, mida sai telekast vaadatud. Loomulikult mängiti meie kodus pilli kogu aeg, aga selgem arusaamine, et on olemas laulud, tuli läbi tolle saatesarja.

Kõrghetki on olnud palju. Korduvalt on olnud tunne, et enam paremaks minna ei saa, aga ikka saab. Bändi tegemise võlu ongi see pidev muutumine ja kõikumine. Väikeseid võite võib tulla mõnikord ühe päeva jooksul kohe mitu. Ja teinekord on kõrvuti hea mäng ja mäng, kus mingi pisikene enda välja mõeldud probleem tuju täiesti ära rikub. No ma ei tea, kõrvamonitoris ei ole selline saund, nagu sa endale peas ette kujutasid. Ja siis mossitad peale keikat paar tundi niisama. Sellised pisikesed tõusud ja mõõnad käivad bänditegemise juurde.

Madalseisud ongi jäänud viimasesse kahte aastasse, kui on segased ajad. Mitte, et me oleks mõelnud lõpetada, aga kui sa istud hommikust õhtuni ja ei saa teha seda, milleks oled kutsutud ja seatud, sa ei näe kutte, kellega oled harjunud päevast päeva koos elama ja hingama ja mängima, see tõmbas ikka ilge kassi peale. Aga sellest sai üle.

Hea küsimus, ma ei teagi. Võib-olla päris noorena tundus instrumentalistiks olemine teema. Lugude kirjutamine on mulle aga algusest peale meeldinud. Mängida kusagil bändis kellegi teise lugusid noodist... Vaat ei usu, et ma see mees oleksin. Oma asja tegemine ja oma asja ajamine on mind muusika juures rohkem köitnud. Viimistleda oma pillimänguoskusi nii, et oskad kõike ja natuke rohkemgi, see ei ole mina. Ma võiks veel kolmsada aastat harjutada, enne kui saaksin ennast profiks pillimeheks pidada.

Ilmselt on see Smilersiga seotud, enne seda oli kõik lahtine. Eks see oli ka vanuses kinni. Kui sa ikka ei olnud filharmoonias või mõnes muus asutuses hingekirjas, siis oli pillimäng ikka rohkem nagu harrastus. Aga mina olen muusikat alati hingega teinud, mõtlemata, kas olen elukutseline või mitte. Ega ma ennast tegelikult ka praegu, kus bändiga juba mitmeid aastaid hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni esineme, professionaaliks ei pea. Pigem olen ikka bändimees.

Suudad sa defineerida hetke, millal aru said, et bändi tegemine pole enam lihtsalt mõnus ajaviide, vaid et sinust on saanud elukutseline muusik?

Kui minust miski pisara välja kiskuda suudab, on see just muusika. Mul pole sugugi piinlik tunnistada, et kui näiteks Joe Cocker Saku Suurhallis lugu „With A Little Help From My Friends“ laulis, tönnisin nagu jäätise maha pillanud laps. Kas on mõni laul, mis igal kuulamisel sinu emotsioonid enda võimusesse haarata suudab?

Kindlasti on selliseid lugusid ka. Ma kuulan nii palju erinevat mussi. Mõni lugu võibki ühes ajahetkes silmad märjaks võtta, aga kui kuulad nädal hiljem, on ta lihtsalt hea lugu. Sellised võimsad emotsioonid võivad tekkida ikka pigem laividel, kui sa artistiga ühes rütmis hingad. Seda, et telekas keegi ägeda pika noodi tõmbab ja mina selle peale diivanisse kukun, ei juhtu.

Aga hoopis teise nurga pealt – oled sa kuulnud muusikaliselt midagi nii halba, et enam naerma ka ei aja?

Tead, muidugi olen. Nii halba, et ei aja ei nutma ega ka naerma. Aga nagu kõik mu positiivsed emotsioonid, on ka kõik mu negatiivsed emotsioonid mulle endale. Ma ei saa ju teistele öelda, mis halb ja mis hea on. Mõni võib ju öelda, et ka minu musa ajab teda nutma. Nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid maitseid. Kui sa suudad kuidagi sellega elada, on okei. Ja mida vanemaks sa saad, seda paremini suudadki. Aeg lihvib nurgad ümaramaks. Aga kui on ikka halb bänd, siis loeb selle igast mu rakust välja, ega ma seda väga endale ei hoia. Võibolla ei lähe ma seda kõva häälega välja ütlema, aga kes mind teab, see teab.

Su hea tuttav Mihkel Raud on kunagi laia suuga rääkinud, et countrymuusika on kõige hirmsam asi, mis kunagi üldse inimese poolt välja mõeldud. Hiljem on ta muidugi oma sõnu sööma pidanud. Milline on sinu suhe selle muusikastiiliga? Kui palju põhjamaist redneck'i sinus peidus on?

Ma arvan, et ka Mihkel pidas silmas pigem seda meie enda mulgikapsakantrit, mis on kummaline segu šlaagrist, rahvamuusikast ja Ameerika kantrist. Need chorus'ega mängitud kidrasoolod pole kõrvale võibolla kõige mõnusamad tõesti olnud.