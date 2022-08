Adele esmakordselt raskest eluperioodist: see oli mu karjääri kõige hullem hetk

Lauljanna Adele andis üle pika aja taas avameelse intervjuu. Selle aasta jaanuarikuus oleks pidanud stardipaugu saama lauljanna kauaoodatud kontsertsari Las Vegases. Kuid 24 tundi enne avaõhtut teatas ta pisarsilmi, et peab selle edasi lükkama. Adele tunnistas, et see oli tema karjääri madalpunkt. Skandaali järel vaikis britt tollel teemal viis kuud. Nüüd otsustas ta esimest korda sellest põhjalikumalt rääkida. Muu hulgas rääkis Adele ka oma kallimast.