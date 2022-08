VIDEO | Soome räpipundi eestiteemaline singel vallutab edetabeleid

Soome enimstriimitud muusikaline trio Teflon Brothers avaldas juuni alguses singli „EESTI (On my Mind) ft. Märkä-Simo“, mis asus kohe peale avaldamist põhjanaabrite muusikaedetabeleid vallutama. Bänd kogus loo ilmumisnädala jooksul erakordselt palju meediatähelepanu, sest lisaks hittsingli ilmumisele sõlmisid nad lepingu Universal Music Estoniaga ja kuulutas välja, et on nüüdsest Eesti bänd! Vennad Teflonid avaldasid oma senise karjääri suurima uudise suve algul Helsingis Eesti saatkonnas toimunud pressikonverentsil, kus neile anti üle ka Eesti e-residentide staatused.

Singel „EESTI (On My Mind)“ on olnud väga edukas. Lugu on end murdnud 2 miljoni kuulamisega kuldstaatusesse ning Eesti erinevaid linnu tutvustav lustlik muusikavideo on kogunud kokku üle 600 000 vaatamise. Videos võib vaataja lisaks tuttavatele kohtadele märgata ka mitmeid tuttavaid nägusid nagu soomlaste poolt armastatud Eesti hokilegend Siim Liivik ehk Märkä-Simo, nii siin kui sealpool lahte tuntud Anu Saagim, kohver ansamblist 5MIINUSt, TalTechi tantsutüdrukud. Kohe pärast ilmumist tõusis hittsingel Soome Spotify 10 enimkuulatava loo hulka.

Teflon Brothersi Eesti turu vallutamine sütitas ka koostöö Visit Estonia meeskonnaga. Bändiliikmed tutvusid erinevate linnadega Eestis ning tempokas teekond jäädvustati kolmeosalises dokumentaalsarjas Tallinnast, Pärnust ja Tartust, mida saab näha bändi sotsiaalmeedia kanalites.

„Visit Estonia on Teflon Brothersiga koostöö üle tõeliselt uhke. Legendaarse loo versioon jõuab kindlasti ka uue põlvkonna Eesti fännideni ja pöörab pilgud lõunanaabri poole! Samuti tahame õnnitleda kõiki kolme bändiliiget oma värske e-residendi staatuse üle. Ootame huviga, mida toob bändi sisenemine Eesti turule,“ kommenteeris sündmust Visit Estonia rahvusvahelise meedia juht Kadri Gröön.