KUULA | Uus kuum nimi räpiskeenes: kaw avaldas rütmika singli, milles teeb kaasa ka nublu

„Kogu esimese demo protsess käis kibekiirelt. 30-minutiga valmis instrumentaal ja umbes sama kaua kirjutasin sõnu. Hiljem taksos demo kuulates sain aru, et kui keegi siin loos peaks veel kaasa lööma, siis saab see ainult nublu olla,“ selgitab räppar. Loo põhiteemaks on suure suuga antud lubadused, mida hiljem eiratakse.