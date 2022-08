Põhjanaabrite ebaõnn jätkub! Kummalisel põhjusel tühistati Tallinki laeval toimuma pidanud kruiisipidu

Tänavu pole põhjanaabrite suvi just plaanipäraselt möödunud. Pea iga nädal on ilmunud teated kontsertide ärajäämisest ning probleemidest ürituste korraldamisel. Näib, et soomlaste ebaõnn jätkub, kuna tühistati ka traditsiooniline Tallinki kruiisipidu ja seda väga ebatavalisel põhjusel, vahendab Iltalehti.