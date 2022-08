„Mina ja paljud teised, kes kontserti külastasid, tunnevad end petetuna. See heli, mis seal oli, polnud absoluutselt kuulatav. Täiesti kohutav. Paljud lahkusid peavalu ja kõrvade vilinaga,“ väidab Kroonikale kirjutanud külastaja, kes nimetab kontserti lausa petukaubaks.

Külastajale on tekitanud muret ka see, et kuigi väidetavalt oli kurtnud inimesi rohkem, pole siiani asi meediasse jõudnud. Samuti pole antud külastajale vastanud ka korraldajad. „Mitte keegi ei räägi sellest. Korraldaja ignoreerib täielikult, kui murega nende poole pöörduda,“ kurdab Kroonika lugeja.