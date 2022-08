Juulis üllatas Eesti populaarseim nõid Marilyn Kerro andunud fänne ja kliente uudisega, et loobub oma populaarsest Facebooki leheküljest ning poest, mida pidavat haldama edaspidi Marilyni pereliikmed. Õige pea paljastas naine, et tegemist polnud sõbraliku üleandmisega, vaid mõnda aega on Kerrode vahel keenud suuremat sorti peretüli.