„Politsei ja päästeameti poolt ei mingit abi. Helistasime ca 5 korda, palusin abi liiklust korraldama, et keegi rohkem viga ei saaks! Lõpuks visati toru ära ja kedagi appi ei tulnudki,“ väidab Viikna. Ta kirjeldab vaatepilti – autost voolas diisel välja, surnud põder vedeles teeservas, šokis lapsed nutsid ja auto takistas teepeal liiklust. Just viimase aspekti pärast oli mees kõige enam mures, sest kartis, et tekkida võib veel rohkem liiklusohtlikke olukordi. Oli juba läinud pimedaks ning veoautod sõitsid tema sõnul neist mööda lausa kiirusega 120 km/h.