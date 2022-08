Anne Veskil juhtus esimene viperus autoroolis: pean tunnistama, et auto läks parandusse

Kuigi Veskil on autojuhiload olnud olemas juba üle 30 aasta, juhtis autot tavaliselt Benno. Nüüd on aga Anne pidanud ise rooli istuma ja üle aastakümnete taas autojuhtimist meenutama. Kõik pole siiski libedalt läinud - hiljuti rihtis Anne autoga enda aiaposti ära.

Raadio Retro FM hommikuprogrammis külas käinud Veski rääkis eetris, et hetkel on tema auto lausa remondis. „Kahjuks pean tunnistama, et auto läks parandusse. Mul on load 30 aastat, isegi rohkem, aga ma lihtsalt vahepeal ei sõitnud,“ sõnas lauljanna.

Pärast kerget kõksu helistas Anne naabrimehele, kellele ütles, et nüüd on vaja kahjukäsitlust minna tegema. Ta tõdes, et kõik tema tuttavad justkui ootasid, millal esimene kõks ära tuleb. „Nüüd ta on siis mul kaskokindlustusega remondis, loodan, et kolmapäev või neljapäev saan kätte,“ rääkis Anne raadioeetris auto saatusest.