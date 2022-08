Räppar Genka ehk Henry Kõrvits, kes on aastaid korraldanud Eesti Hiphop Festivali ja seal ka korduvalt esinenud, on nüüd pahaseks saanud mitme uudise peale. Kõrvits võitleb selle eest, et artiklites esitatud valeinfot kummutada ja andis Twitteris enda tulise kommentaari uudiste kohta.