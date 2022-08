FOTOD | Linna uhkeim! Haapsalus kerkib homseks Nick Cave’i kontserdiks võimas lava

Homse Nick Cave’i kontserdi tarbeks on Haapsalu linnusehoovi kerkimas võimas lava - nii suurt produktsiooni ei olegi varem Haapsalus olnud ja Baltikumis on sellist lava kasutatud vaid suurimatel festivalidel. Kogu lava ja tehnika tuuakse kohale 16 rekkaga kõigist kolmest Balti riigist ja Ühendkuningriigist ning tehnilise poole ülesehitamiseks ja toimimiseks annavad oma panuse lausa 300 inimest.

Alates 1982. aastast tegutsenud Nick Cave & The Bad Seeds on välja andnud 17 stuudioalbumit. Esimene neist kannab pealkirja „From Her To Eternity“ (1984) ning värskeimat plaati „Ghosteen“, mis ilmus 2019. aasta sügisel, peetakse bändi parimaks plaadiks.

Austraalia laulja ja laulukirjutaja Nick Cave õppis Melbourne’is kunsti ning alustas muusikalist tegevust 70ndate lõpus linna tuntuimas post-punkbändis The Birthday Party. Peale Londonisse ja seejärel Berliini kolimist, sai esimese bändi aeg otsa ning sündis Nick Cave & The Bad Seeds. Nick Cave’i muusikat iseloomustab emotsionaalne intensiivsus ning laulusõnad on tihti tugevalt mõjutatud surmast, religioonist, armastusest ja vägivallast.

Kontserdi külalisesinejaks on kodumaine Anna Kaneelina, kes tõusis esile 2019. aastal omanimelise debüütalbumiga ning võlus paljusid oma ebamaise lavaolemise ja omapärase väljenduslaadiga. Jagades julgelt oma sisemaailma ning valades muusikasse nii elu valu kui ilu, viib lauljatari lavaetendus meid justkui unenäolisesse metsikusse. Koos lähedastest sõpradest muusikutega, kes on kaasloojad neis muusikalistes kõlapiltides ja mustrites, luuakse laval eriline atmosfäär, nii audio- kui ka visuaalses plaanis. Anna Kaneelina muusikat toetab ka tema kehaline liikumine, milles on ühendatud nii haprus kui jõud.

Sündmuse ajakava:

19.00 avatakse väravad

19.30 Anna Kaneelina

21.00 Nick Cave & The Bad Seeds

