KLÕPS | Armas paar! Sisulooja Seidi Voogre tähistas kallimaga suhte esimest aastapäeva

Seidi pole varem oma poiss-sõpra sotsiaalmeedias näidanud, kuid praegusel puhkusereisil on ta otsustanud seda muuta. Kui paar päeva tagasi postitas naine oma kallimast pildi Instagrami story'sse, siis nüüd on ta postitanud oma ajajoonele pildi koos oma müstilise kutiga. Salapära noormehe ümber siiski ei vaibu - Seidi pole avalikustanud, mis ta kallima nimi on ning ta pole noorhärrat ka ühistele piltidele ära märkinud.

Seidi kirjutas pildi juurde „Igavesti“ ja lisas juurde rohelise südame emotikoni. Juba on mitmed fännid ja ka teised sisuloojad pildi juurde armsaid kommentaare jätnud. „Minu nupsukesed nunnukesed,“ kirjutas Voogre sõbranna Ada Nelke armsalt pildi juurde. Sisulooja Karin Požidajev kirjutas pildi juurde, et ootab Seidi ja tema noormehe ühist videot YouTube'i. Mitmed fännid on pildi juurde kommenteerinud südamekesi ja kiitnud, et paar näeb armas välja.

Oma Instagrami story'sse postitas Seidi aga pildi, kus ta õdusalt õhtusööki naudib ja veinipokaali käes hoiab. „Musuga sai aasta,“ kirjutas Voogre pildi juurde ja lisas teksti kõrvale ka südamekese.

Tänavu juunis tunnistas Seidi, et tema elus on salapärane noormees, kuid tollal sõnas noor naine, et tema oma kallimat veel avalikustama ei hakka. „Küll ta tuleb ühel päeval päevavalgele,“ lisas ta salapäraselt sellal.

Nii Seidi kui ka tema sõbranna Ada ütlesid juunis lühidalt ja konkreetselt, et nad ei ütle kellelegi, kes nende mehed on enne, kui neil sõrmust sõrmes ei ole. Võib vaid spekuleerida, kas üks neist on seda reeglit rikkunud või siis tõesti sõrmuse sõrme saanud.