Milline üllatus! „Tantsud tähtedega“ uue hooaja esimene osaline on tuntud tipp-poliitik

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure sõnul on oodatuima sügissaate esimese osaleja avalikustamine märgilise tähendusega: „Rõõm on tõdeda, et heategevuse nimel võtab saates osalemise väljakutse vastu väga lugupeetud tipp-poliitik – Jüri Ratas. See on tähendusrikas algus, mis viitab, et erilist tunnustust ja tähelepanu pälvivad ka järgmised tantsutähed, kes oma karisma ja panusega toetavad Eesti vähiliidu heategevuskampaaniat ning pakuvad vaatajatele meeleoluka ja emotsioonirohke „Tantsud tähtedega“ hooaja.“