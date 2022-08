Elina Nechayeval on kaaslasele kõrged nõudmised: mees peab olema arenev nagu muusika

Esmalt pidi Elina raadiosaates selgitama ühe tähelepaneliku fänni pilti, kus oli näha Elinat ja salapärast meest koos olemas. Salapärane mees ja Elina nautisid pildil teineteise seltskonda ja nägid välja üpris lähedased. Kui esmapilgul võiks arvata, et noorhärra on ooperilauljanna uus silmarõõm, siis paraku see nii ei ole. „Kõige naljakam on see, et tegelikult on see minu õe peika,“ tõdes Nechayeva huumoriga raadioeetris. „Õnneks ma pole teda üle löönud ja ei ole plaanis ka,“ naeris Elina.