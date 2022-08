VIDEO | Sanna Marini pöörane pidu levib kulutulena: peaminister väidab, et narkootikumid mängus ei olnud

Kolmapäeval lekkisid sotsiaalmeediasse videod, kuidas Soome peaminister Sanna Marin sõprade seltsis metsikult pidutseb, tantsib ja laulab. Kriitikute sõnul selline käitumine riigi peaministrile ei sobi ning video tõttu on Soomes tekkinud tõsine arutelu peaministri käitumise üle. Marini jaoks on lekkinud videod suur šokk ja ta lootis, et kaadrid metsikust pidutsemisest meediasse ei leki.