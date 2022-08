Kuhu jäi Meghan? Prints Harry sooloreis Aafrikasse tekitab mitmeid küsimusi

Pildil poseerib Harry sõbralikult koos kasutaja Eric Morier-Genoudiga ja ta kannab fotol lihtsat pruuni polosärki, sinist tooni lühikesi pükse ja mugavaid tosse. Peas on mehel nokamüts, kus asetseb organisatsiooni African Parks logo. Tegemist on mittetulundusühinguga, kes tegeleb looduskaitsevaldkonnas ning Harry on organisatsiooni president olnud aastast 2017, vahendab Express.

Kuigi Morier-Genoud ei kirjutanud foto juurde, millal pilt tehti, aga kirjutas juurde, et Harry viibib Vilankulosel, mis on mereäärne linn Inhambane'i provintsis.

Kuna Sussexi hertsog on reisil üksinda ja paistab, et tegemist on tema erareisiga, siis on esile kerkinud mitmed küsimused. Muuhulgas arutatakse seda, kas prints on puhkusereisil oma sõpradega või on tema reis seotud organisatsioonidega, mida ta toetab. Samuti spekuleeritakse selle üle, miks pole reisil ei Meghanit ega Harry lapsi.