„Me ei tahtnud, et miljonid räägiks, kui õnnelikud nad on.“ Hollywoodi üks vastuolulisemaid paare läks salaja lahku

„Oleme püüdnud hoida lahkuminekut maailma eest varjatuna, sest see oli suhe, mille kohta kõigil oli oma arvamus,“ ütles Pugh ajakirjale, täpsustamata, millal paar otsustas jätkata eraldi. Põhjus, miks nende suhe nii kõmuline oli, on lihtne - Pugh oli vaid 22-aastane, kui ta endast 20 aastat vanema näitlejaga suhtesse läks. Hetkel on Pugh 26 ning Braff 47-aastane.

„Me lihtsalt tundsime, et meile oleks kasulik, kui miljonid inimesed ei räägiks, et kui õnnelikud nad on, et me enam koos pole,“ selgitas filmistaar, kes sai nende suhte alguses palju kriitikat.

Kuna lahkuminek on leidnud aset selle aasta jooksul, siis pole Pugh sellest veel täielikult üle saanud. „Mul tekib sellest rääkides automaatselt klomp kurku,“ tunnistas Pugh intervjuud andes. Ta kritiseeris ka paparatsode agressiivset käitumist tema ja Braffi suhtes. Väidetavalt oli see ka üks põhjus, miks nad lahkuminekut täielikult varjata proovisid. „Ma ei arva, et inimesed peaksid seetõttu, et neil on selline amet, olema oma kõikide eluaspektidega avalikkuse ees ning kõik peaksid saama vaadata ja kirjutada. Me ei osale tõsielusaates,“ arvab Pugh.