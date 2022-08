Näitlejatar Anne Heche sattus 5. augustil laastavasse autoõnnetusse. Nädal hiljem teatati, et naine ei välju enam koomast ning kuulutati, et ta on ajusurnud. Sotsiaalmeedias on hakanud kulutulena levima video sellest, kuidas 53-aastane Heche tuli enne kiirabiautosse viimist kanderaamil ärkvele.