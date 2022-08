Kerrode tüli süveneb! Marilyni perekond avas lõpuks suu: me ei taha emale enam kiirabi kutsuda ja nutta koos temaga

„Selgeltnägijate tuleproovist“ tuntuks saanud Marilyn tõi seni saladuskatte all olnud pereprobleemid Eesti rahvani ja tema perekond vaikis. Nüüd on nad otsustanud rääkida omapoolse nägemuse. „Me ei tahaks tõesti laskuda madalale tasemele ja lahata avalikult antud olukorda, kuid samuti ei saa me vaikimise varjus võtta omaks seda, milles me süüd ei kanna,“ selgitavad nõia pereliikmed põhjust, miks nad algselt proovisid vaikida. Nüüd on nad otsustanud ikkagi omapoolse versiooni rääkida.