Räppar K. Kellyle on esitatud mitu süüdistust lapspornograafiaga seoses ning hetkel on käimas selle üle pikk kohtuprotsess. Kohtudokumentides räppari endise ristitütre nime ei avalikustata ja ta figureerib protokollides nime Jane all. Eile astuski Jane tunnistajapinki ning andis tõeliselt šokeeriva ja jahmatava ülestunnistuse.