Kägistamine, karjumine ja rusikahoobid lennukis: politseiraport paljastab Bradi ja Angelina suure tüli

Pitti ja Jolie vahel oli väidetavalt tuline tüli tekkinud 2016. aastal toimunud lennusõidul. Brad oli püha viha täis olnud ja öelnud, et üks tema lastest „näeb välja nagu kuradi Columbine'i laps“ ja et naine rikub lausa perekonna ära. Kõik see tuli välja kõmulisest FBI raportist. Veel tuleb šokeerivast raportist välja, et purjus olekus Pittil oli tekkinud tüli ka oma poja Maddoxiga, mis muutus verbaalseks ja füüsiliseks tüliks Bradi ja Angelina vahel.