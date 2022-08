Eksklusiivne kontsert: Kristjan Järvi looming kõlab tuntud lauljate esituses

„Album „Nordic Escapes“ on mingi valgustuseni jõudmine, kuhu saabud pärast rasket ja pikka teekonda ning lõpuks mõistad, et tegelikult on kõik väga kerge ja ilus,“ on Kristjan oma muusikat kirjeldanud Klassikaraadio saates „Suveduur“. „Meil pole vaja nii palju rahmeldada – võtame üksteise kätest kinni ja läheme koos. See ongi see harmoonia, mida me püüame luua.“