FOTOD | Vaata, kes olid kohal! Täna õhtul avatati pidulikult uus kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium

„Väga oluline on, et Eesti publik saaks orgaaniliselt osa Põhjamaade ja Euroopa, aga ka laiemalt rahvusvahelisest kultuuriruumist: just sel põhjusel on meil plaanis tuua hooaja sees Eestisse väliskultuuri - nii kaasaegset välisteatrit kui ka muusikat“, ütleb Viimsi Artiumi juht Kristiina Reidolv.