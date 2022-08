Soomes on endiselt kõige kuumemaks teemaks Sanna Marini peolembus. Peaministriga ööklubis lustinud laulja Olavi Uusivirta võttis antud teemal sõna ja väitis, et midagi kohatut ei juhtunud. Marin aga pareeris kuuldusi, et Uusivirta suudles teda kaelale.