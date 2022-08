Tubli tüdruk! Kuninganna Elizabethi lapselaps töötab suviti üllataval ametikohal

Mõned külastajad on väga üllatunud, nähes kuninglikku päritolu Louise'i kassa taga toimetamas. Ka väljaanne TheSun on saanud inimestelt mitmeid vihjeid. „Louise Windsor on väga tagasihoidlik ja lahke noor naine. Ta on klientidega väga viisakas ja hoolitsev,“ avaldab üks allikatest. „Poleks osanud arvatagi, et kuninganna lapselaps müüjana tööle asub.“