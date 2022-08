ARMAS KLÕPS | Ühest peost jäi väheks! Jennifer Lopez tähistas värske abikaasaga teist korda pulmi

Jennifer Lopez ja Ben Affleck tähistasid laupäeval Georgia osariigis teist korda pulmi, vahendab Page Six. Paar abiellus juulis, kuid tseremooniale järgnenud pidu jäi pigem tagasihoidlikuks. Teine pidu toimus Afflecki häärberis, kuhu olid oodatud kõik armunute sõbrad ja sugulased.

Meeleoluka nädalavahetuse planeerimise eest vastutas Colin Cowie, kes on staaride seas hinnatud peokorraldaja. Tema teenused pole aga odavad – ta võib planeeritava peo eest küsida nii 25 000 kui ka 25 miljonit dollarit. Ta on ka varem Jenniferi jaoks mitmeid üritusi organiseerinud ning samuti on tema abi palunud nii Oprah Winfrey kui ka Michael Jordan.