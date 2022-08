Kuninglik ekspert: Harry ja Meghani uudis Ühendkuningriigi visiidist tuli väga valel päeval

Eelmise nädala esmaspäeval tulnud teate kohaselt külastavad Harry ja Meghan Ühendkuningriiki ja ka Saksamaad septembrikuu alguses. Nad viibivad mitmel tähtsal kohtumisel nii Manchesteris kui ka Düsseldorfis ning toetavad organisatsioone, mis neile eriti südamelähedased on. Tegemist on Sussexi hertsogipaari esimese visiidiga kunagisele kodumaale pärast juulikuus toimunud kuninganna Elizabeth II troonijuubeli pidustusi.

Kuigi paari visiidil on üllas eesmärk, ei ole kuningliku eksperdi Kinsey Schofieldi sõnul Briti kuninglik perekond uudise üle „teps mitte õnnelik“. Schofield usub, et paari otsuse külastada Suurbritanniat tegi hullemaks see, et nad teatasid sellest samal päeval, kui printsess Anne tähistas oma 72. sünnipäeva. Teate avaldamise kuupäeva tõttu on Harry ja Meghan tohutult etteheiteid saanud.