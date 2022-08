Augusti alguses tuli avalikuks, et tõsielustaar Kim Kardashian ja tema koomikust kallim Pete Davidson on lahku läinud. Nüüd on spordiennustuslehed võtnud endale südameasjaks ennustada, kes võiks saada Kardashiani uueks kallimaks. Fännid on aga ennustustabeli peale maruvihased.