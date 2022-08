KUUM KLÕPS | Noor lauljanna Beatrice jagas kirglikku suudlust räpparist kallimaga

Noor lauljanna Beatrice on tõusev täht Eesti muusikamaailmas. Tema sulest on ilmunud mitu hitti, eriti populaarne on tema laul „Õnne vahel“, kus teeb kaasa ka Beatrice'i räpparist kallim AG. Noored on koos olnud juba aasta ja pole näha, et kirg nende vahel vaibuks.