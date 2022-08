Christin-Amani Kiivikas oli elukaaslasega koos kõigest neli kuud enne lapseootele jäämist: väga vastakad tunded olid

Kuna bikiinifitness on karm spordiala, mis mõjub naise kehale eriti raskelt, siis keha stress jõudis ka Christin-Amanini. Õhtulehele antud intervjuus rääkis ta, et tema menstruatsioon oli kõikuv, mis on võistlusspordiga tegeledes normaalne – mõni kuu on päevad ja mõni kuu pole. Alguses neiu selle pärast ei muretsenud, aga meelerahustuseks rasedustesti tehes ehmus ta kahte triipu nähes ära ning hakkas nutma. „Väga vastakad tunded olid – ühest küljest oli rõõmus emotsioon, et suutsin rasestuda, ja teisalt oli hirm tuleviku ees,“ rääkis Kiivikas intervjuus.

„Olin terve selle õhtupooliku endast natuke väljas ja see on normaalne. Ütlesin Siimule ka ja tema rahustas mind maha, öeldes, et ta on valmis isaks saama ja ma ei pea seepärast muretsema. Jah, me olime tol hetkel vaid neli kuud koos olnud ja oma peas on ikka olnud alati ettekujutus, et oled pikemalt paar, äkki on ühine elamine, aga mina hakkasin just kooli lõpetama, plaanisin võistelda. Sõrmenipsuga oli vaja hakata muudele asjadele mõtlema,“ ütles Christin-Amani, kes on õnnelik, et saab nüüd Johan-Eveni ema olla.