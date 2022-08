SUUR ÜLEVAADE | Endine ujuja, onlyfansitarid ja vormis poisid: kes on „Rannamaja“ 3. hooaja osalised?

Juba nädala pärast jõuab vaatajateni kauaoodatud kolmas „Rannamaja“ hooaeg. Varasematest aastakäikudest on Eesti rahva ette toodud uued näod, kellest nii mõnigi on saanud tuntud staariks, kuid on ka neid, kes on tähesärast kadunud või hoopis sootuks vanglas lõpetanud. Ka sel hooajal on „Rannamajja“ võetud nii mõnigi osaline, kellel on mitmeid luukeresid kapis.