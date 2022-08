Liis-Katrin Avandi muretses, et isaks saamine muudab abikaasat: äkki Märt on täielik tropp

Näitlejad Märt Avandi ja Liis-Katrin Avandi abiellusid 2007. aasta augustikuus ning nende peres kasvavad poeg Herman ja tütar Helmi. Paari esimene laps oli poeg Albert, kes kahjuks 2012. aasta alguses vähki suri. Liis-Katrin rääkis raadioeetris, et ootas põnevusega, millised tema ja Märt lapsevanematena on. „See, kuidas me omavahel oleme, on üks asi, aga milline on mees isana, selgub alles siis, kui ta isaks saab. Ma natuke muretsesin, et äkki on Märt täielik tropp. Äkki ta muutub mingiks totaalseks jobuks,“ meenutas Liis-Katrin lõbusalt.