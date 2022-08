Suve alguses lahvatas üllatuspomm, kui selgus, et popstaar Shakira ja vutistaar Gerard Pique on lõpetanud 12 aastat kestnud kooselu. Kui algselt spekuleeriti Hispaania meedias, et 35-aastase sportlase truudusetus oli vaid kerge tiivaripsutamine, siis nüüd selgus, et suhted armukesega on endiselt kuumad ja aina tõsisemad.